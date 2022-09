Mulher é achada morta com mãos amarradas cinco dias após sumir na Bahia

(Foto: Reprodução/TV Bahia)

O corpo de uma mulher de 33 anos foi achado com as mãos amarradas para trás em Santa Cruz Cabrália, no sul da Bahia, na noite da quarta-feira (21).

Daiana da Silva Oliveira estava desaparecida havia quatro dias - ela foi vista pela última vez no sábado à tarde, em um distrito na área rural da cidade. A família chegou a registrar queixa por conta do desaparecimento dela.

O corpo dela foi achado ontem no bairro Ponto Central, já em estado avançado de decomposição e com as mãos atadas para trás.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) esteve no local para perícia e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Eunápolis. A Polícia Civil diz que a delegacia de Santa Cruz Cabrália investiga o caso e até agora a autoria e motivação são desconhecidas.