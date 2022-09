Mulher é atingida por poste e fica em estado grave

Uma mulher que andava de moto na cidade de Abaetetuba, no Pará, foi surpreendida com um poste que estava caindo e atingiu sua cabeça. A vítima, que tem 31 anos, mas não teve o nome divulgado, foi encaminhada para uma unidade de saúde em estado grave.

Segundo informações do site UOL, testemunhas comentaram que o poste só caiu porque um caminhão passou pelo local e derrubou dois postes, sendo que um deles atingiu a mulher. De acordo com a prefeitura da cidade, ela foi transferida para o Hospital Metropolitano para receber avaliação neurológica.

O outro poste que foi atingido pelo veículo, caiu em cima de um carro que estava desocupado no momento do acidente. A companhia de energia do estado, Equatorial Energia, lamentou o ocorrido e informou, através de uma nota, que está colaborando com as investigações. A empresa também informou que não tinha fios elétricos no poste, mas sim, de telefonia, que foram arrastados pelo caminhão.