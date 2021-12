Mulher é baleada dentro do carro por homem de moto em Periperi

Uma mulher foi baleada dentro de um carro na manhã desta quarta-feira (29), na Rua das Pedrinhas, em Periperi, no Subúrbio de Salvador. A vítima estava dirigindo quando um homem de moto se aproximou e atirou.

O caso aconteceu por volta das 11h. Testemunhas encontraram a mulher ferida no carro e a socorreram no próprio veículo para o Hospital do Subúrbio, onde passa por procedimento cirúrgico.

Uma equipe da 18ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) esteve no local, mas a mulher já havia sido socorrida. Ninguém foi preso.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na 5ª Delegacia (Periperi), que vai conduzir a investigação para descobrir e autoria e motivação do crime. Guias de perícia do local e do carro já foram expedidas.