Mulher é baleada durante tiroteio no bairro de Valéria, em Salvador

Um tiroteio no bairro de Valéria, na periferia de Salvador, deixou uma mulher de 33 anos ferida na tarde da terça-feira (18), na Rua das Palmeiras. Segundo a Polícia Civil, ela descia do transporte público quando foi baleada no braço.

A troca de tiros teria sido fruto de um confronto de grupos rivais na região da Rua das Flores, onde, segundo a PM, homens armados estariam traficando drogas.

As equipes da Polícia Militar foram acionadas, e, de acordo com a assessoria, recebidas a tiros. Após um revide, os suspeitos fugiram do local correndo em direção a um matagal, e conseguiram fugir. Ninguém foi preso.

A vítima foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital do Subúrbio. Não há informações sobre o estado de saúde da mulher.

A ocorrência foi registrada no Posto Policial da unidade hospitalar e o procedimento será encaminhado para uma Unidade da Polícia Civil, que vai investigar as circunstâncias e autoria do crime. Os policiais militares da 31ª CIPM já foram ao Hospital para obter maiores informações da vítima que possam ajudar na captura dos envolvidos.