Mulher é baleada durante troca de tiros entre grupos criminosos em Salvador

Uma mulher foi baleada no braço durante um tiroteio no bairro de Valéria, em Salvador, no final da manhã desta terça-feira (18).

Equipes da 31ª CIPM, pela Operação Valéria em Paz, foram acionadas com informações de que havia um grupo de homens armados e traficando drogas na Rua das Flore. No local, os suspeitos entraram em confronto com outro grupo rival.

Chegando no local, os militares foram recebidos a tiros, mas após o revide, os suspeitos fugiram do local correndo em direção a um matagal. A PM ainda realizou uma varredura na região, mas ninguém foi preso e também não encontrado nenhuma vítima.

Após sair do local, os pms foram informados por populares que uma mulher foi alvejada por disparos efetuados por indivíduos suspeitos de ter envolvimento na situação da Rua das Flores.

Policiais militares da 31ª CIPM foram ao Hospital do Subúrbio para obter maiores informações da vítima que possam ajudar na captura dos envolvidos.