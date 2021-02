Mulher e criança de 2 anos são mortas em Camaçari após briga de vizinhos

Uma mulher e uma criança de dois anos foram mortas a tiros na madrugada deste domingo (21), em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Um homem também foi baleado na situação.

O crime aconteceu na Rua das Almas depois de uma briga entre vizinhos, segundo as primeiras informações. A mulher foi identificada como Edileuza Cipriano das Neves, 46 anos, e a criança, Isabela Guimarães Santos. Não há informação sobre a relação entre as duas.

Uma equipe do 12º Batalhão de Polícia Militar (BPM/Camaçari) esteve no local após receber denúncia de disparos de arma de fogo. Lá, eles já encontraram a mulher e a criança sem vidas e um homem ferido. A área foi isolada para realização de perícia. Nenhum suspeito foi localizado.

O homem que sobreviveu foi baleado no pé e esquerdo e levado ao Hospital Geral de Camaçari por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele contou que horas antes houve uma briga com um vizinho e esse entrou na sua casa atirando depois.

O crime será investigado pela Delegacia de Homicídios de Camaçari, diz a Polícia Civil.