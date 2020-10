Mulher é detida em Salvador após postar foto sentada em viatura: 'De rolê com as put*s'

Uma mulher foi detida na última segunda-feira (5) no bairro de São Caetano, em Salvador, acusada de desacato. A jovem tirou uma foto sentada numa viatura policial e postou em suas redes sociais com a legenda "de rolê com as put*s".

Em nota, a Polícia Militar da Bahia informou que a suspeita foi detida por uma guarnição da 9ª CIPM, na Avenida Leila, no bairro de São Caetano, e conduzida para a 4ª Delegacia (São Caetano), onde foram adotadas as medidas cabíveis. Na imagem postada, ela aparece sentada com um rapaz, que não foi identificado.

Durante a prisão, um dos policiais registrou a garota pedindo desculpas pela postagem. “Porque eu feri a imagem deles, pelo fato de ter tirado foto em cima da viatura, pedi desculpas por esse ato de vandalismo que eu fiz”, disse.

O policial ainda chegou a interrompâ-la e comentou: “Você falou que ia dar um rolê com as put*s, não foi? Então agora você vai, literalmente, dar um rolê com as put*s”.

A jovem foi liberada horas depois. Em suas redes sociais, ela comentou o ocorrido e ironizou: “se para vocês foi vergonha, para mim é apenas auge de cada dia”.