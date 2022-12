Mulher é esfaqueada no rosto enquanto dormia em viagem de ônibus para Salvador

Uma passageira foi esfaqueada no rosto enquanto dormia em uma viagem de ônibus entre Recife e Salvador. Stefani Firmo percebeu o ataque às 5h da última terça-feira (29) após acordar.

Em relato postado nas redes sociais, a jovem disse que embarcou na capital pernambucana às 18h15 do dia anterior e tinha previsão de chegada em Salvador no dia 29 às 7h40. Por volta das 5h, ela sentiu uma forte dor no rosto e percebeu sangue..

"Ao passar a mão, verifiquei que estava coberta de sangue. Alguém havia me cortado violentamente no rosto. Logo após tomar ciência do ocorrido, fui até a poltrona de uma amiga, que também estava viajando comigo, que me ajudou com os primeiros socorros e acordou os demais passageiros", relatou em postagem.

Stefani relatou que não se envolveu com nenhuma discussão com outro passageiro durante a viagem. "A violência comigo foi gratuita", disse.

O ataque ocorreu nas imediações da cidade de Conde, no litoral norte da Bahia. Na delegacia da Polícia Civil (PC) de lá o caso foi denunciado.

Segundo a PC, todos os passageiros foram ouvidos, mas nenhum afirmou ter visto a ação criminosa. Uma faca foi localizada com uma passageira e o objeto foi encaminhado à perícia. As câmeras de segurança do ônibus já foram solicitadas e devem ser analisadas em breve.

Já a vítima foi encaminhada para um hospital da cidade. O laudo médico caracterizou a lesão como "leve".

"Não sei se a intenção da pessoa era me cortar gravemente ou me matar, mas o fato é que já não podemos nem mesmo viajar em segurança. Não estamos seguros em local nenhum. Provavelmente ficarei com uma lembrança eterna no rosto, que me fará relembrar esse terrível momento inúmeras vezes", finalizou a passageira.