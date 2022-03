Mulher é impedida de despachar botijão de gás: 'Isso derruba avião'

Em Caturama, fã de Anitta dorme às 5h e acorda às 7h fazendo muti ...

Em Salvador, grupo enfrentou a chuva e fez flashmob na Barra; fãs da Bahia não mediram esforços para colocar Anitta no topo entre as mais ouvidas do Spotify no mundo

Em Salvador, grupo enfrentou a chuva e f...