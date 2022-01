Mulher é internada após ser atacada por aranha no bairro da Federação

Uma mulher foi internada após sofrer uma picada de aranha no bairro da Federação, em Salvador. O caso aconteceu na madrugada de domingo (2).

Identificada como Ana Beatriz Santos, a mulher estava dentro de casa quando foi picada na perna pelo animal, uma aranha marrom. Ela começou a ter febre alta e muita dor, e logo foi socorrida para o Hospital Teresa de Lisieux, onde foi detectada também uma inflamação abdominal.

A mulher conta que chegou à unidade de saúde com dificuldade também para andar. “Fui mordida por uma aranha tipo marrom, na madrugada de sábado para domingo. Desde então estou aqui internada porque o veneno percorreu minha corrente sanguínea e deu inflamação no meu abdômen e na perna. Ela me picou na perna, na coxa. Não estou conseguindo andar ainda. Sinto muitas dores, e estou tendo febre, dores de cabeça, entre outras dores”, disse em entrevista à TV Bahia.

De acordo com o coordenador do Centro de Informação e Assistência Toxicológica da Bahia (Ciatox), Jucelino Nery, em casos como esses, o indicado é que a vítima tire uma fotografia da aranha para auxiliar os profissionais de saúde. Segundo ele, as aranhas mais perigosas e que podem ser encontradas na capital baiana são as das espécies Marrom e Armadeira.

Na Bahia, há 749 notificações de picadas de aranha no ano de 2021. O recomendado nesse casos é a busca imediata por Unidades de Saúde ou ir ao Ciatox, no Hospital Geral Roberto Santos, no bairro do Cabula.