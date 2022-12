Mulher é mordida por filhote de jiboia escondido em ar-condicionado

Uma mulher foi surpreendida com um filhote de jiboia dentro do ar-condicionado de um carro. A passageira, de 34 anos, foi mordida pelo animal quando se deslocava no veículo para Monte Claros, norte de Minas Gerais.

O caso aconteceu neste domingo (11) e, de acordo com o G1, o Corpo de Bombeiros informou que a cobra estava no duto do ar-condicionado. A serpente, ao sair do local escondido, mordeu a mulher na região do braço.

A passageira, no momento do ataque, estava com um recém-nascido no colo, mas a criança não ficou ferida, de acordo com os Bombeiros. Os militares desmontaram o painel do veículo e capturaram a cobra. Apesar do susto, a mulher teve apenas uma mancha no braço. A serpente foi solta em uma área de preservação permanente.

"A mulher disse que sentiu a mordida no braço e visualizou a cobra dentro do duto do ar-condicionado. O marido estava na direção do veículo e seguiu até o quartel do Corpo de Bombeiros para pedir socorro. Ela estava tranquila e apresentava apenas uma mancha vermelha no braço”, disse o sargento Anderson Santana.