Mulher é morta a facadas pelo marido dentro de casa em Nova Brasília de Itapuã

Uma mulher foi morta a facadas na madrugada da quarta-feira (11) em Nova Brasília de Itapuã. O suspeito pelo crime é o companheiro dela. A vítima foi identificada somente pelo nome Kátia.

De acordo com a Polícia Civil, as investigação até o momento aponta que os dois estavam discutindo dentro de uma casa na Rua Tenente Bento quando o homem atacou a mulher com uma faca. A filha dos dois teria presenciado o crime.

Uma equipe da 15ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi até o local, mas já encontrou a mulher sem vida. A área foi isolada e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) acionado para proceder com a perícia e a remoção do corpo do local.

O criminoso fugiu em direção às dunas da região e ainda não foi localizado. O caso será investigado pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).