Mulher é morta a tiros dentro de casa em Periperi

Uma mulher foi morta a tiros na noite de segunda-feira (23), em Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. O crime contra a vítima, que não teve a identidade informada pela polícia, ocorreu por volta das 19h, na Rua Recife. A Polícia Civil investiga a autoria e motivação.

Segundo informações da Polícia Militar, equipes da 19ª Companhia da PM (CIPM/Paripe) foram acionados pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom), da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), com informações de uma mulher vítima de disparos de arma de fogo no interior de uma residência.

Ao chegar no local, os policiais isolaram a área e acionaram o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) para realizar a perícia e remoção do corpo. A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas.