Mulher é morta a tiros e corpo é abandonado em canteiro de obras da nova rodoviária

O corpo de uma mulher foi encontrado na manhã desta quinta-feira (3) no canteiro de obras da nova rodoviária, que está sendo construída no bairro de Águas Claras, nas imediações da BR-324.

De acordo com a Polícia Militar, populares fizeram uma denúncia de que havia uma pessoa morta no local. Uma equipe da 47ª Companhia Independente da PM (CIPM/Pau da Lima) foi até o local e, ao confirmar a informação, isolou a área e acionou o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para que fossem feitas a perícia e a remoção do corpo.

A identidade da vítima, segundo a Polícia Civil, ainda não foi revelada. A mulher estava com marcas de tiro pelo corpo.

A 2ª Delegacia de Homicídios investigará o caso. Ainda não há informações sobre autoria e motivação do crime.