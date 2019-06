Mulher é morta na frente do filho adolescente em Serrinha

A Polícia Civil apura o assassinato de Fernanda Ramos Pereira, 41 anos, atingida nas costas e no peito, no início da noite desse sábado (8), em Serrinha, na região de Feira de Santana. O filho dela de 17 anos a acompanhava e foi atingido, de raspão, no quadril e no braço.

As vítimas deram entrada no Hospital Municipal de Serrinha, mas Fernanda não resistiu.

De acordo com as informações da delegacia do município, os dois estavam na porta de casa no bairro de Vila Fátima, por volta das 19h, quando foram surpreendidos por dois homens em uma moto preta e que chegaram atirando. Buscas foram realizadas para localizar os suspeitos, mas ninguém foi preso até a tarde deste domingo (9).

O delegado Mozart Cavalcanti de Oliveira, coordenador regional da 15ª Coorpin- Serrinha, informou que já tem os suspeitos, mas não pode divulgar, para não atrapalhar as investigações. A principal linha é um acerto de contas devido à dívida de drogas.

Ele disse que a vítima já tinha sido presa por tráfico, e o adolescente também já foi apreendido pela polícia.