Mulher é presa acusada de matar a irmã por ciúme em Teixeira de Freitas

Uma mulher foi presa em Teixeira de Freitas, Sul da Bahia, após matar a própria irmã com golpes de faca. Ela foi presa em flagrante no último sábado, dia 13. O motivo do crime, segundo as investigações, foi que ela desconfiava estar sendo traída por sua irmã e companheira. O caso aconteceu no bairro João Mendonça.

Procurada, a Polícia Civil informou que a vítima é identificada como Yasmin de Souza e tinha 20 anos. Investigações preliminares apontam que a acusada teria vista irmã e companheira juntas e por isso desferiu o golpe, fatal, contra a irmã.

Uma equipe da 87ª CIPM foi chamada depois que moradores informaram que havia um corpo na região. Os agentes isolaram a área e entraram em contato com o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) para remoção e perícia no local do homicídio.

O caso está sendo apurado e a suspeita responderá por feminicídio.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que a acusada foi apresentada por por policiais militares na 1ª DT / Teixeira de Freitas e está à disposição do Poder Judiciário. Procurado, o Ministério Público não se manifestou até o fechamento desta reportagem.