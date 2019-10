Mulher é presa após ir ao HGE para retirar pacote de maconha da vagina

A sergipana Maria Cristina da Conceição Santos, 26 anos, foi presa na noite de quinta-feira (3), após pedir ajuda no Hospital Geral do Estado (HGE) para retirar um pacote de maconha de cerca de 15 centímetros introduzido na vagina. A mulher deu entrada na unidade hospitalar por volta das 21h30, alegando que não conseguia retirar um pacote que foi introduzido nas suas partes íntimas. Ela foi presa em flagrante após passar por procedimento médico.

De acordo com informações do boletim de ocorrências do posto policial da unidade de saúde, Maria Cristina, que é natural de Aracaju, alegou que introduziu o pacote para fazer uma entrega a outra mulher na rodoviária de Salvador. No entanto, as duas se encontraram no banheiro do terminal para efetuar a entrega, mas não conseguiram retirar a droga.

Após se desesperar com a situação, ela procurou ajuda na unidade hospitalar. Os policiais do posto policial foram comunicados pelos médicos do hospital sobre o ocorrido e automaticamente acionaram a Central de Flagrantes, que após o procedimento médico, conduziram a mulher para a delegacia, onde será adotada medidas cabíveis.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro