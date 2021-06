Mulher é presa por furtos na casa de idoso com quem tinha encontros na Federação

Uma mulher de 23 anos, que não teve a identidade divulgada, foi presa n última segunda-feira (31) por furtar objetos da casa de um idoso, com quem ela tinha encontros, no bairro da Federação. A vítima havia registrado ocorrências na especializada e na 7ª Delegacia Territorial (DT) do Rio Vermelho. Com mandado de prisão em aberto, ela teve a ordem judicial cumprida, na Delegacia Especial de Atendimento ao Idoso (Deati).

Após a vítima registrar ocorrência, policiais da 7ª Delegacia realizaram as apurações e chegaram até a suspeita. Após o cumprimento do mandado, a mulher foi submetida aos exames de lesões corporais e será encaminhada ao sistema prisional.

A titular da Deati, delegada Heleneci Nascimento, explica que o casal encontrava-se com frequência na casa do idoso, no bairro da Federação, e a conduta da mulher configura furto qualificado. “Consideramos que ela agiu aproveitando a confiança que a vítima tinha nela”, informou a delegada.