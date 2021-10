Mulher é presa por manter idoso em cárcere e roubar aposentadoria

Uma mulher de 37 anos foi presa na quarta-feira (13) acusada de manter um idoso em cárcere privado no bairro do Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador. O idoso foi resgatado por investigadores da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur) depois de uma denúncia. Após solicitação da Polícia Civil da Bahia, o Poder Judiciário converteu o flagrante em prisão preventiva.

A denúncia anônima foi o que levou a equipe até o local do cárcere. A mulher impedia o idoso de sair e desfrutar da liberdade. A vítima confirmou a informação para a polícia, ao ser questionada, e disse ainda que a suspeita se apropriava do dinheiro da sua aposentadoria também.

A vítima foi levada para a casa de familiares. O inquérito aberto pela Deltur continua em andamento e apura ainda se o idoso sofria ameaças, agressões e tortura psicológica.