Mulher é presa por tentar matar guarda municipal no sul da Bahia

Uma mulher, de 33 anos, foi presa por policiais da Delegacia Territorial (DT) de Ibicuí, no sul da Bahia, por tentativa de homicídio contra um guarda municipal.

A suspeita, que já tem passagens por tráfico, atirou contra o homem em setembro do ano passado, durante um desentendimento. "Apuramos que ela ameaçou o filho da vítima e para defendê-lo, o guarda entrou em luta corporal com a mulher, que atirou contra ele, o ferindo na mão", explicou o delegado Shangai Alexandre Ramos Rocha, da DT/Ibicuí.

Com o cumprimento do mandado de prisão, a mulher passou por exame de lesão corporal e está à disposição do Poder Judiciário, aguardando ser encaminhada para o sistema prisional.