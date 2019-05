Uma mulher foi roubada no estacionamento da farmácia Pague Menos, no bairro da Graça, em Salvador. Uma testemunha registrou a cena em vídeo. A vítima, que tinha saído de um banco próximo, entra no carro estacionado e logo é abordada por um homem que estava parado na porta do lado do carona.

As imagens mostram o homem colocando algo dentro da bolsa e depois saindo. Alguns metros à frente, ele sobe na garupa de uma moto, onde um outro já o aguardava, e os dois saem.

Veja a cena: