Mulher é roubada, estuprada e morta dentro de casa em Conquista

Uma mulher morreu na segunda-feira (19) em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, depois de ser estuprada e espancada.

Identificada como Vilma Guedes Santos, 41 anos, ela ainda chegou a ser socorrida para uma UPA na cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo as primeiras informações, bandidos invadiram a casa da vítima, no bairro São Pedro, roubando R$ 400 e alguns alimentos. Além do roubo, eles ainda estupraram a mulher e depois a agrediram.

O caso foi registrado na Delegacia de Furtos e Roubos da cidade.