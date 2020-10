Mulher encontra granada dentro de casa em Feira de Santana 

Uma mulher encontrou uma granada dentro da própria casa em Feira de Santana na manhã desta sexta-feira (2). Assustada, ela chamou a polícia e duas guarnições, da 64ª e 66ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), foram deslocadas para verificar a situação. De acordo com a PM, além do objeto suspeito, também foi relatada a ocorrência de tiros contra o imóvel.

Ao chegar no local, os policiais militares constataram que aparentava mesmo ser uma granada, então isolaram a área e em seguida acionaram o Batalhão de Operações Especiais (Bope), que deslocou uma equipe da Companhia Antibombas.

A equipe do Bope identificou que se tratava de uma granada artesanal, ativa e com risco de detonação. Os policiais explosivistas retiraram a bomba da casa e removeram o artefato para um local seguro, onde foi finalmente detonado e destruído.

De acordo com a TV Bahia, que esteve no local, o caso aconteceu na Rua Joaquim Nabuco, numa região central do município. Segundo moradores ouvidos pela reportagem, na casa mora apenas uma senhora, que é parente de uma pessoa envolvida com o tráfico de drogas, o que pode ter motivado o ataque.