Mulher 'engolida' por portão ficou presa por uma hora em garagem

Além de "Caneta Azul", outro vídeo viralizou nas redes sociais e grupos de 'zap' nos últimos dias. Trata-se da mulher que e foi "engolida" por um portão automático enquanto caminhava por uma calçada. Enquanto faziam inúmeras piadas com a situação, internautas tentavam descobrir quem era a mulher que aparecia nas imagens e onde elas foram gravadas. O mistério foi solucionado por uma das filhas dela, Thaís Oliveira, que comentou o assunto em seu perfil no Twitter.

Segundo Thaís, a situação inusitada ocorreu em Goiânia, capital de Goiás, no início do mês, mas o dono da residência compartilhou as imagens das câmeras de segurança neste fim de semana nas redes sociais. Ela conta que a mãe ficou por cerca de uma hora no local e foi resgatada após pedir ajuda para uma mulher que varria uma calçada na mesma rua.

A senhora do vídeo é mãe da @thaisoliveirape e segundo ela está tudo bem e ela deu o desfecho da tour. Senhorinha, você é uma LENDA e o twitter te ama. Ficamos felizes que deu tudo certo!!! pic.twitter.com/mTvZJqzSFx — galarian iuca (@_iucaa) October 28, 2019

"Ela subiu numa pia e tinha uma mulher varrendo a rua. Daí ligou pra minha irmã, depois conseguiram contatar o dono da casa", contou Thaís.

A filha disse ainda que ficou "preocupadíssima" com a mãe no dia, mas ressaltou que como o desfecho da história não foi ruim, "agora só resta rir" da situação.

"Eu fiquei preocupada mais cedo por achar que ela ficou triste, mas ela está rindo também.Poderia ter sido pior. Tinham dois pitbulls presos e quando o dono da casa chegou ele disse que eles adoram pular", relatou.