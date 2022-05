Mulher entra em farmácia assaltada e, sem perceber, entrega receita a criminoso; assista

Durante assalto a uma farmácia no bairro Amaralina, em Salvador, uma mulher entregou a receita de medicamentos ao bandido. Ao entrar no estabelecimento, ela não percebeu que uma ação criminosa estava acontecendo. O homem estava armado e, durante a interação com a mulher, estava atrás do balcão. Uma câmera de segurança do local registrou toda a ação do criminoso, que dura cerca de 3 minutos. O assalto aconteceu na noite de quarta-feira (11).

De acordo com as imagens, às 19h05 o assaltante entra na farmácia, aborda as duas funcionárias e as leva para uma outra sala na parte interna, que fica fora da área de captura da câmera de segurança. É nesta fração de tempo que a cliente chega.

Ele, então, retorna ao balcão de atendimento, recebe a receita das mãos da mulher, novamente volta à sala interna e, de novo, ao balcão, direcionando a cliente ao mesmo espaço onde estão as funcionárias.

A partir daí, o assaltante abre a caixa registradora, retira todo o dinheiro e armazena em sacolas plásticas do próprio estabelecimento. Em seguida, sai tranquilamente. Não houve feridos durante a ação.

Além do dinheiro, cuja quantia é estimada em R$ 180, o assaltante também levou os celulares das funcionárias e remédios.

O assalto foi registrado na 28ª Delegacia Territorial, naquele mesmo bairro.





Assista: