Mulher, esposo e filha são baleados dentro de casa em São Cristóvão 

Uma mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Geral do Estado (HGE) após ser baleada ao lado do esposo e da filha na madrugada desta segunda-feira (10), na Rua Senhor dos Passos, no bairro de Parque São Cristóvão, em Salvador. Franciele de Lima Santiago, 19 anos, foi atingida na cabeça e braços e precisou passar por cirurgia na unidade hospitalar. O crime ocorreu por volta das 23h do domingo (9).

De acordo com informações do boletim de ocorrência do posto policial do HGE, a autoria e motivação do crime de tentativa de homicídio não foi identificada pela vítima. Ainda conforme o boletim, após ser baleado, o esposo da vítima, Reginaldo Custódio da Silva Neto, foi levado para o Hospital Municipal, em Cajazeiras. Já a filha do casal, foi socorrida para o Hospital do Subúrbio.

O CORREIO esteve no local onde o crime aconteceu e tentou conversar com alguns moradores, mas nenhum deles quis falar sobre o assunto ou alegaram não ter visto o ocorrido. No entanto, a reportagem descobriu que Reginaldo trabalha como vendedor de picolé em coletivos e Franciele era dona casa e cuidava dos dois filhos do casal. A suspeita no bairro é de que um homem armado tenha praticado o crime.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), as três vítimas baleadas foram socorridas, inicialmente, para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Cristóvão na noite de domingo. A criança foi atingida com um tiro na perna e sofreu uma fratura no fêmur. O estado de saúde dela é estável e encontra-se consciente. Ela foi regulada para o Hospital do Subúrbio.

Franciele está em estado grave no HGE. Ela foi baleada com um tiro na nuca e outros dois no braço direito. A jovem está entubada e aguarda vaga para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Já seu esposo, Reginaldo, foi atingido por vários disparos. Um deles acertou seu rosto, os outros foram no braço direito, tórax, perna direita e clavícula. Segudo a SMS, o rapaz chegou acordado, mas muito confuso. Ele está internado no Hospital Municipal. Na manhã desta segunda-feira ele se encontrava lúcido, orientado e comunicativo. Estado de saúde dele é estável.

Em nota, a Polícia Militar informou que policiais da 49ª Companhia Independente de Policiamento Militar (CIPM) foram acionados por volta das 23h40 boa Cicom para atender a ocorrência em que havia pessoas alvejadas por disparos de arma de fogo, proximo à Ladeira do Arruda, em Parque São Cristóvão. No local, a equipe foi informada que uma criança de dois anos, uma mulher de 19 anos e um homem de 23 anos foram socorridos por populares para a UPA de São Cristóvão. Os policiais militares realizaram rondas, mas não localizaram suspeitos.

Já a Polícia Civil informou que aguarda que o procedimento seja encaminhado para a Unidade da área, que ficará responsável pela apuração do caso.

*com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier