Mulher exagera no rodízio de sushi e acaba hospitalizada: 'Até respirar era difícil'

A lógica de um rodízio, seja de carne, pizza ou sushi, está mais voltada para a lógica de comer mais do que comer melhor. Mas saber a hora de parar é essencial, como descobriu (da pior forma) a corretora de imóveis norte-americana Danielle Sharp, após uma visita ao restaurante Sushi 85, em Menlo Park, na Califórnia, Estados Unidos.

Como se não houvesse amanhã, ela pediu missoshiro, quatro guiozas, pimentas jalapeño empanadas, uma porção de edamame e mais 32 sushis variados durante as duas horas que permaneceu no restaurante.

Logo depois do banquete, Danielle contou que sua barriga estava tão inchada que ela precisou ficar sentada dentro de seu carro por meia hora, até conseguir dirigir para casa.

O inchaço, porém, não melhorou durante a madrugada. Na verdade, piorou, e por volta das 6h, a comilona acordou com fortes dores abdominais e no peito. “Até respirar era difícil”, revelou a fã de comida japonesa, de acordo com o site The Daily Mail.

O namorado então a levou a um hospital próximo, onde foi diagnosticada com refluxo gastroesofágico. Para se recuperar, recebeu medicação intravenal, que aliviaram as fortes dores.

No final das contas, a situação acabou não sendo tão ruim para a corretora de imóveis. Ela postou um vídeo no TikTok contando a experiência, e a publicação teve 11,4 milhões de visualizações, 1,3 milhão de curtidas e quase 11 mil comentários.

Danielle, aliás, afirmou no TikTok que continuará comendo sushi. “Aprendi que, da próxima vez, preciso ouvir o meu corpo e parar de comer na hora certa”, afirmou. Com informações são da Revista Menu.