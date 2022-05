Mulher fica ferida após desabamento de marquise em Salvador

Uma mulher ficou ferida após a marquise de uma casa desabar na rua Daniel Lisboa, no bairro de Brotas, em Salvador, nesta sexta-feira (13). A vítima estava em cima da estrutura no momento do incidente e acabou caindo junto.

De acordo com Defesa Civil de Salvador (Codesal), a mulher, que não teve a identidade revelada, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada a uma unidade de emergência. Não há detalhes sobre seu estado de saúde.

(Foto: Divulgação/Codesal) (Foto: Divulgação/Codesal)

A Codesal ainda informou que, no local, já havia ocorrido anteriormente o desabamento de uma contenção de blocos de pedra.

Órgãos e secretarias do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil foram mobilizados e realizaram vistoria no endereço. O trecho da rua onde os destroços atingiram foi isolado por faixas de contenção.