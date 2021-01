Mulher fica ferida após laje desabar no Alto do Cabrito

Uma mulher ficou ferida após uma laje desabar no bairro do Alto do Cabrito, na manhã desta quarta-feira (13). Segundo informações da Defesa Civil, o imóvel foi construído de forma irregular, e apresentava falta de manutenção.

O desabamento aconteceu no início da manhã e a mulher foi atendida por uma ambulância do Samu.

Entre os problemas apresentados pelo imóvel estão pilares comprometidos, ferragens expostas e rachaduras. Com risco de novo desabamento, Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) vai fazer a demolição parcial do imóvel.

Ainda segundo a Codesal, uma equipe do órgão já tinha realizado uma vistoria no local, "quando foram constatados os riscos que resultaram no acidente de hoje e recomendada o imediato reforço e recuperação estrutural da edificação".