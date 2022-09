Mulher finge ter infarto para não ser estuprada no meio da rua

Um homem, de 24 anos, foi preso após tentar sequestrar e estuprar uma mulher no meio da rua. O caso aconteceu nesta terça-feira (20), em Goiânia. A vítima andava na calçada, quando foi abordada pelo homem armado, dentro de um veículo, sendo intimada a entrar no carro.



Segundo informações do G1, a mulher teve a arma próximo a seu corpo a todo momento e precisou tomar uma atitude rapidamente para que não fosse levada pelo homem, muito menos ser estuprada. “Ele parou, desceu do carro e mandou eu entrar no carro. Pegou no meu braço, me mostrou uma arma e falando para entrar. Eu falei: moço, o que vai fazer comigo, moço? Pelo amor de Deus", contou à reportagem.



A mulher, que preferiu não se identificar, revelou que caiu no chão e fingiu que estava tendo um infarto. No entanto, mesmo caída no chão, o homem ainda fez de tudo para levá-la embora. A vítima, percebendo a situação, passou a gritar desesperadamente, na tentativa de receber ajuda de moradores da rua. Ela ainda chegou a oferecer dinheiro e o celular, mas o homem repetia que queria usá-la.



“Aí eu fui caindo no chão, fui caindo e ele tentando me pegar. Disse que ia me levar, me bater, me usar. Na hora que ele viu que vinha um rapaz, ele me largou, entrou no carro, virou a rua e foi embora”, disse.



Alguns que conseguiram ouvir os gritos, saíram para ajudá-la e socorrê-la. O homem, vendo a movimentação, decidiu fugir do local, mas acabou sendo preso pouco depois após a polícia receber as características do carro pelos moradores. A Polícia Civil de Goiânia não divulgou o nome do suspeito, o que dificultou as respostas sobre o homem ter permanecido preso.