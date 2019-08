Mulher mata o marido e entrega pênis para a amante na Paraíba

Um crime chocou os moradores de Areial, município da Paraíba, a aproximadamente 166km de João Pessoa. Uma mulher de 42 anos é a principal suspeita de castrar e matar o marido após um discussão entre o casal na noite desta quinta-feira (15) e entregar o órgão em um copo para a amante dele.

Segundo informações do Uol, o corpo de Luiz de Almeida, 31 anos, foi encontrado pelos vizinhos em frente a sua casa, localizada no centro da cidade. Já o pênis foi localizado no terreno da residência da amante e recolhido, em seguida, pela perícia da Polícia Civil.

Após o crime, a mulher, que não teve o nome divulgado, tentou se envenenar, mas não conseguiu. Ainda de acordo com o Uol, ela está internada no Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande. A polícia acredita que o crime pode ter sido premeditado, pois a autora já tinha dito a uma amiga que amolou a faca de casa após descobrir a traição.

A internação da suspeita está sendo monitorada pela polícia. Assim que receber alta médica, ela deverá ser levada para a Central de Polícia de Campina Grande para prestar depoimento. A suposta amante da vítima também deverá ser ouvida nos próximos dias.

A suspeita tem três filhos - um bebê de 11 meses, um adolescente de 13 anos e um rapaz de 18 anos, que é filho de outro relacionamento. O crime foi cometido na frente dos dois filhos menores do casal.

O filho de 13 anos do casal afimou à polícia que o pai tentou esfaquear a mãe, mas ela jogou ácido muriático nele. Após tomar a faca, deu vários golpes até a vítima morrer. Um carta também foi encontrada no local do crime e dizia onde os filhos deveriam morar após a morte dela. A polícia segue investigando o caso.

O corpo de Luiz de Almeida está no Núcleo de Medicina e Odontologia, em Campina Grande, para se submeter a necropsia. A família não informou o local e o horário do enterro.