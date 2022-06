Mulher mata seis filhos jogando-os no poço após brigar com o marido na Índia

Seis crianças morreram após a mãe a jogá-las em um poço de 6 metros de profundidade, na região de Maharashtra, Índia, na última segunda-feira (30). Todas tinham menos de 10 anos. A mulher tentou cometer suicídio depois.

"Os corpos das crianças foram retirados do poço às 22h de segunda-feira e enviados para autópsia", detalharam fontes policiais, segundo o jornal "Times of India".

A polícia acredita que a mulher matou as cinco filhas e o filho após discutir violentamente com o marido.

"Suspeita-se que uma briga com o marido alcoólatra a tenha levado a tomar essa medida drástica", disse uma fonte policial.

Depois do acontecimento, a mulher, de 30 anos, tentou pular no mesmo poço, mas foi socorrida por vizinhos, que relataram estar traumatizados com o ocorrido.