Mulher morre após se ferir em casa em Mucuri

Uma mulher, identificada como Maurigene Rosa de Jesus, de 36 anos, morreu na noite de sábado (3), em Mucuri, no interior da Bahia.

Segundo a Polícia Militar, ela foi socorrida por populares após ser encontrada ferida e caída ao solo em sua residência ao lado de uma porta de vidro que estava quebrada.

Ela deu entrada no Hospital São José. O caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial (DT) de Teixeira de Freitas como sendo um acidente doméstico.

As guias de perícia e de remoção do corpo foram expedidas para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT). Os laudos irão ajudar na elucidação do caso e a identificar a causa da morte.