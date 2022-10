Mulher morre após ser atingida por peça de guindaste na Av. Aliomar Baleeiro

Uma mulher identificada como Márcia Cleide Santos Pereira, de 46 anos, morreu após ser atingida por uma peça de guindaste na Av. Aliomar Baleeiro, na manhã deste domingo (9). Ela estava andando pelo local quando o cabo de aço do maquinário se rompeu e a atingiu.

Márcia Cleide era auxiliar de limpeza do Cemitério Bosque da Paz e foi atingida muito próximo ao local, quando chegava para trabalhar. O cemitério confirmou que o velório e enterro da vítima vão acontecer no Bosque da Paz, no bairro Nova Brasília.

Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado como morte acidental na 10º Delegacia Territorial (DT/Pau da Lima) e a unidade vai apurar o caso.

A reportagem tentou entrar em contato com familiares de Márcia Cleide, mas não obteve retorno até esta publicação.