Mulher morre após ser baleada na porta de casa na Boca do Rio

Uma mulher de 44 anos morreu após ser baleada na porta de casa, na Boca do Rio, no final da tarde de sábado (27). Glaucia Fernandes Bispo chegou a ser socorrida para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu ao ferimento - um tiro no pescoço - e faleceu. O crime aconteceu por volta das 17h de ontem.

De acordo com uma familiar, registrada na ocorrência, Glaucia estava em casa, na 2ª Travessa Pinto de Aguiar, quando chegaram dois homens que a chamaram na frente da residência. Ela foi até lá ver do que se tratava e foi baleada.

Não se sabe a motivação do crime.

Outros casos

Na Avenida Jequitaia, na Cidade Baixa, Leonardo Santos de Jesus foi baleado na perna direita durante uma perseguição policial. Segundo a ocorrência, ele estava com um grupo em um trecho da avenida conhecido pelo tráfico de drogas. Uma viatura da 16ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) passava pelo local por volta das 22h30 e tentou abordar os homens, que correram ao perceber a aproximação.

Leonardo estava com um revólver calibre 32, que apontou para os policiais, momento em que foi baleado. O grupo deixou para trás, e foi apreendido com Leonardo, uma balança de precisão, embalagens e uma certa quantidade de droga que seria maconha.

Também no sábado, mas por volta das 17h, duas pessoas foram baleadas no Nordeste de Amaralina, em situações distintas que podem estar ligadas. Um adolescente de 17 anos contou que estava em frente à sua casa na Travessa Boa Esperança quando houve uma troca de tiros entre bandidos e ele foi atingido no ombro direito. O rapaz foi socorrido ao Hospital Geral do Estado (HGE). Próximo, na Rua Emídio Pinho, Edmundo Pires da Silva, 51 anos, também contou que estava em frente à sua residência quando foi atingido por uma bala perdida em meio a um tiroteio entre bandidos. Ele também foi socorrido ao HGE.