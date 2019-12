Mulher morre após ter sido baleada no bairro de Santa Cruz

Uma mulher morreu no Hospital Geral do Estado (HGE) após ter sido baleada no bairro de Santa Cruz. Gildete Silva, 47 anos. Ela foi atingida no abdômen na localidade de Mangueiral na quinta-feira (26) e socorrida pela Polícia Militar (PM) à unidade médica, onde não resistiu às 15h33 desta sexta-feira (27).

De acordo com policiais da 40ª CIPM (Nordeste de Amaralina), a guarnição da 9.4022 fazia uma ronda quando fora informada de uma troca de tiros entre bandidos no Areal e ao chegar encontrou a mulher baleada, socorrida posteriormente.

Em nota, a PM informou ao CORREIO que “por volta das 17h30 de quinta-feira (26), quando policiais militares da 40ªCIPM realizavam rondas na localidade conhecida como Areal, no bairro de Santa Cruz, eles foram recebidos a tiros por vinte indivíduos armados que fugiram em direção à Mangueira e São Nolasco”.

A nota diz que “logo após a evasão dos acusados, populares informaram às guarnições que havia uma mulher ferida e consciente, caída ao solo na região da Mangueira que em seguida foi socorrida pela PM ao Hospital Geral do Estado (HGE). Com a vítima foi encontrado uma caixa de fósforos com uma pedra de Crack”.

Ainda segundo a versão oficial da PM, “onde a mulher foi alvejada, a guarnição não efetuou disparos”. A ocorrência foi registrada na 28ª Delegacia (Nordeste de Amaralina).