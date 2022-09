Mulher morre em acidente na 29 de Março ao voltar da festa de aniversário

Uma mulher de 38 anos morreu em um acidente de carro na madrugada desta sexta-feira (9) na Avenida 29 de Março, em Salvador. Segundo a Transalvador, o acidente aconteceu na altura de Fazenda Grande 4. Ela havia feito aniversário ontem.

De acordo com as primeiras informações, o carro perdeu o controle e bateu contra um poste. Identificada como Renata Fernanda Oliveira, ela morreu ainda no local. O corpo estava na faixa da ciclovia.

O marido dela, que dirigia o carro, foi socorrido ao Hospital Municipal de Cajazeiras. Uma familiar dos dois, Milene, disse à TV Bahia que Renata voltava da celebração de aniversário, que aconteceu em um bar na Avenida Paralela. "Eles moram aqui próximo, no Trobogy, e estavam próximos de casa", contou ela, que é casada com um primo do marido de Renata. "Ele tá lúcido, orientado, aparentemente não corre risco de vida. Teve algumas fraturas, escoriações, sangramentos. Não sei informar mais a gravidade".

Além do marido, Renata deixa quatro filhos.

A Transalvador não sabe o que causou o acidente.

