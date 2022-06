Mulher pede presente para namorado que é casado e viraliza: 'Fulaninho de tal'

O Dia dos Namorados se aproxima e, com ele, vem a tradicional troca de presentes entre os apaixonados. Mas o gesto de amor virou motivo de piada na internet após uma mulher pedir um cordão de ouro para seu namorado que é casado com outra.

O caso aconteceu em Natal, no Rio Grande do Norte, durante uma entrevista ao vivo no RNTV, nesta quinta-feira (9). Quando o repórter pediu para a entrevistada andar um recado para o parceiro, ela revelou que o mesmo era casado e não podia falar o nome dele.

"Fulaninho de tal, que eu não posso dizer o nome porque ele é casado, venha comprar um cordão pra mim", disse aos risos.

Do nada a mulher manda um recado pro “namorado casado” ao vivo no #RN1 pic.twitter.com/YqzzcgExpv — Dioclécio Neto ???????????? ???? ???? (@perfildoneto) June 9, 2022

A situação logo viralizou nas redes sociais, arrancando risadas dos internautas. "Já não vai passar o dia dos namorados sem presente", brincou um. "Amante não tem lar", dispararam outros, citando a música de Marília Mendonça.