Mulher pede um namorado ao governo chinês como recompensa por combate ao coronavírus

Foto: Reprodução

Após ajudar os pacientes com coronavírus, a enfermeira Tian Fangfang está a procura de alguém para cuidar dela. Aos 30 anos, a profissional que está atuando em um hospital de Wuhan (China), o epicentro do coronavírus pediu ao governo do país asiático uma recompensa pelo seu trabalho no combate ao Covid-19.

Mas a mulher não pediu dinheiro nem alguma premiação pela sua dedicação, e sim um namorado.

A história de Tian, de 30 anos, viralizou após ela postar o pedido no Weibo (rede social chinesa). Inicialmente, a enfermeira postou uma foto em que aparece com uniforme de proteção. Depois, o rosto de Tian se tornou conhecido nacionalmente, quando a história, mais robusta voltou ao Weibo.

Tian, que tem 1,67 de altura, quer um homem alto. Mas ela fez questão de salientar que, por ora, o que mais importante é o tratamento do doentes. O amor pode esperar o surto passar.