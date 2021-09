Mulher perde ponta do dedo após retocar unha de acrigel; entenda o caso

Uma mulher, moradora da cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, precisou retirar a ponta do polegar direito após realizar um procedimento estético. O caso ocorreu quando Jenneffer Souza realizou manutenção das unhas de acrigel. Pelas redes sociais, a jovem, que está internada há 12 dias, relatou o caso e compartilhou nessa segunda-feira, 27, que deve passar pela terceira cirurgia devido ao procedimento que deu errado.

A jovem compartilhou pelo Instagram e no TikTok como o caso aconteceu e alertou sobre os perigos do uso da prótese. “No dia que eu fui fazer manutenção, estava com três unhas quebradas. As duas dessa mão aqui (esquerda) quebraram de um jeito que tinha arrancado a unha, quebrou a fibra em cima e ficou só a parte de baixo. A outra foi a única que não arrancou (a unha) e só ficou rachado”, lembra.

Conforme a carioca, em vídeo gravado dentro do hospital, a manicure resolveu colocar duas unhas novas nas que tinham caído e fazer apenas um remendo, com a fibra de vidro, na terceira. A jovem relembrou que logo depois disso começou a sentir uma dor leve, mas imaginou que fosse a dor que normalmente sente após esse tipo de procedimento.

No depoimento, Jenneffer conta que achou que não era o caso de remover a prótese de unha ou de procurar um médico até o dia em que o dedo começou a inchar. Foi quando ela procurou o pronto-socorro pela primeira vez e começou a ser tratada com antibiótico e anti-inflamatório.

Após o primeiro atendimento e cuidados médicos, o quadro não apresentou melhora. Jenneffer voltou ao hospital e fez uma troca de remédios. Nesse ponto, segundo ela, não dava mais para retirar a unha. “Meu dedo estava com pus, muito duro e inchado”, conta. Antes que as coisas chegassem até esse estado, ela mesma achou que fosse apenas um contratempo. “A gente costuma quebrar a unha, coloca um band-aid e segue a vida até a próxima manutenção. Serve de alerta para as outras pessoas também”, ressalta.

Após alguns dias em casa, com trocas de medicamento e idas e voltas ao hospital, a jovem foi internada. “Foi quando a cirurgiã olhou e falou que não dava para drenar, mas eu falei para ela que só ia sair quando eles me ajudassem porque não podia ir para casa e continuar voltando para o hospital. Meu dedo já estava ficando escuro”, lembra.

Na primeira cirurgia, foi colocado um dreno de sucção no dedo afetado para tirar o pus e diminuir a inflamação. O segundo procedimento foi o de retirada da ponta da falange que, de acordo com o depoimento de Jenneffer no vídeo, estava “esfarelado” pela bactéria. Ela não contou o que será feito no terceiro procedimento, que deve ser realizado nesta terça-feira, 28, mas espera a retirada do dreno e o fim do ciclo de antibióticos para ter alta médica.

Os médicos ainda pediram exames de cultura para verificar qual o tipo exato de bactéria que infectou a jovem. Dependendo do resultado, ela pode precisar iniciar um novo ciclo de antibióticos.