Mulher prende dedo em 'boca' de fogão e Bombeiros fazem intervenção em Itabuna

Uma mulher ficou com um dedo preso na 'boca' de um fogão em Itabuna, enquanto tentava desentupir o equipamento. Uma guarnição do 4° Grupamento de Bombeiros Militar precisou ser acionada para retirar o dedo da mulher do fogão.



A ocorrência aconteceu na tarde deste domingo (4) no bairro Conceição, em Itabuna. Para a retirada do dedo, os bombeiros utilizaram diversos equipamentos como retífica, alicate, serra de corte de aço, além das chaves de fenda e estrela.



De acordo com a vítima, ela tentava desentupir a boca do fogão utilizando uma espécie de agulha, quando o utensílio caiu e ela colocou o dedo para tentar puxá-lo. Com a gordura acumulada o dedo desceu e acabou ficando preso.



Os bombeiros então conseguiram soltar a parte que estava prendendo o membro da mulher do restante do fogão. Em seguida foi realizado o corte da parte da rosca com a retífica, para que o dedo pudesse ser solto.



"É importante que as pessoas sempre procurem um profissional qualificado para esse tipo de atividade. E se for fazer algum tipo de limpeza se restringir mais na parte superficial do equipamento", alertou o sargento BM Marcelo Ferreira.

Relacionadas Incêndio atinge colônia de gatos no bairro de Piatã em Salvador