Mulher que sobreviveu no mar durante 9h não sabia nadar

Priscilla Pereira da Silva, esteticista de 46 anos, já havia sido dada como morta na última terça-feira, após desaparecer no mar em Peruíbe, no litoral de São Paulo. O sumiço durou quase 9h, período em que ela alternou entre boiar e "nadar cachorrinho".

Sem saber nadar propriamente, a mulher viveu momentos de "quase afogamento". Ao g1, um sargento que auxiliou no resgate acredita que o caso tenha sido um milagre. "Em 20 anos de profissão, nunca vi algo semelhante", disse.

Como isso aconteceu?

Priscilla e a patroa estavam caminhando pela Praia do Guaraú com a água na altura do joelho. Ela contou que era uma rotina matinal. De repente, o mar ficou agitado. A água subiu e as levou. A patroa, entretanto, sabia nadar, e conseguiu sair da água e pedir ajuda.





O problema foi que eles [bombeiros] não me acharam. E aí eu fiquei lá, boiando e 'nadando cachorrinho'. Quando eu cansava , boiava. Quando estava mais descansada, 'nadava cachorrinho', disse ao g1.

A esteticista, então avistou pedras que davam acesso à areia. Foi assim que conseguiu avistar os Bombeiros. Quando foi gritar por ajuda, a onda a levou novamente.

"Quando caí pela segunda vez, achei que iria morrer", relatou ao portal. Após conseguir subir novamente nas rochas, encontrou uma trilha, que a levou à beira da estrada. Foi quando pediu ajuda aos motoristas que passavam pela rodovia.