Mulher que teve tumor de 46 kg removido morre 11 dias após cirurgia

A mulher de 45 anos que teve retirado um tumor de 46 kg em um hospital em Itaperuna, no Rio, morreu, apenas 11 dias após a realização do procedimento. As informações são do UOL.

"Infelizmente ela não resistiu. A paciente estava evoluindo de maneira muito satisfatória ao procedimento, entretanto, em virtude de uma parada cardiorrespiratória na tarde deste domingo, veio a falecer", disse ao UOL Glaucio Boechat, médico-cirurgião, que operou a paciente de emergência para a retirada do tumor gigante.

Por conta do tumor, a mulher, de 1,45 metros, estava pesando 150 kg, segundo o cirurgião. A cirurgia durou cerca de duas horas e aconteceu no Hospital São José do Avaí, no dia 31 de agosto.

A paciente procurou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade por conta de falta de ar e dores no abdômen. Em seguida, foi transferida para o hospital, onde foi internada e já teve iniciado o procedimento cirúrgico.

A família da paciente relatou à equipe médica que ela já estava com esse tumor há 5 anos. O caso ganhou destaque na cidade.