Mulher ‘voa’ após ser atingida por touro durante rodeio no MS; assista

Uma mulher ‘voou’ após ser atingida por um touro durante um rodeio em Inocência, a 339 quilômetros de Campo Grande (MS), no último domingo (15).

A jovem participava de uma brincadeira que consistia em permanecer, junto com o companheiro, o maior tempo com o animal na arena.

Segundo o site CampoGrandeNews, a participação dos casais aconteceu por volta das 22h, durante a “Dança da Amargura”, no Rodeio Fivela de Ouro.

Um espectador, que não quis se identificar, disse que o parceiro da jovem correu quando viu a aproximação do touro e ela, de costas, permaneceu parada. Ela não parece perceber quando o animal se aproxima, por suas costas.

Nas imagens, o touro joga a moça para o ar que, depois de voltar ao chão, se levanta com ajuda dos funcionários do rodeio – eles ficam na arena com o objetivo de distrair o animal, o que não deu certo dessa vez.

Ainda de acordo com o site, a jovem, que não foi identificada, recebeu atendimento, mas não sofreu ferimentos graves.