Mulheres de primeira: Bahia empata com o Minas e volta à Série A do Brasileirão

O Bahia está de volta à primeira divisão do futebol feminino. Nesta sexta-feira (12), As Mulheres de Aço empataram por 1x1 com o Minas Brasília, na Fonte Nova, avançaram à semifinal da Série A2 do Brasileirão e consequentemente garantiram o acesso.

O retorno do Bahia à elite ocorre uma temporada depois do rebaixamento e representa a volta por cima para o futebol feminino tricolor. Em dezembro do ano passado, após o rebaixamento da equipe masculina no Brasileirão, o clube suspendeu o time feminino. As atividades só foram retomadas em abril.

O jogo que garantiu ao Bahia o acesso foi disputado na preliminar do duelo entre Bahia e Ituano, pela Série B. Foi a primeira vez de muitas atletas na Fonte Nova. As Mulheres de aço entraram em campo com a vantagem do empate após terem vencido o jogo de ida por 1x0, fora de casa.

O Esquadrão levou um susto no primeiro tempo. Aos 24 minutos, a defesa vacilou e a atacante Elisa abriu o placar para o Minas Brasília. Apesar da desvantagem, o Bahia contou com o apoio da torcida e a reação não demorou.

Aos sete minutos do segundo tempo, o tricolor cobrou falta na área, a goleira afastou mal e Jumaria pegou de primeira, na entrada da área, e fez um golaço por cobertura. O 1x1 garantiu a classificação ao Esquadrão. Pelo regulamento da Série A2 do Brasileirão, os quatro semifinalistas ascendem de divisão.

????️⚽ O gol de Jumaria pela lente da TV Bahêa @smartaudius #BBMP pic.twitter.com/sWlMS8z2OZ — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) August 12, 2022

Após a partida, as jogadoras vibraram muito com os torcedores na Fonte Nova. Elas pegaram bandeiras e levaram para o campo. Presidente do Bahia, Guilherme Bellintani comemorou o retorno e lembrou da dificuldade que o clube teve em 2021 na categoria.

"Muito feliz, as meninas foram guerreiras. É muito difícil fazer futebol feminino no Brasil. A CBF vem incentivando bastante. Mas acima de qualquer coisa, elas merecem, são atletas de alto rendimento e vamos buscar investir cada vez mais para dar melhores condições para elas. Isso representa muito para o Bahia, para a participação feminina no Bahia. Tivemos um 2021 muito difícil e cumprimos agora a primeira metade do nosso objetivo, que é voltar para a primeira divisão com o feminino. Esperamos voltar também com o masculino", disse.

Além de voltar à elite, o Bahia segue vivo na busca pelo título do torneio. Na semifinal, as tricolores vão encarar o vencedor do confronto entre Botafogo e Athletico-PR. Na partida de ida, o Botafogo venceu por 2x1, no Rio de Janeiro. O jogo de volta será nesse sábado (13), no CT do Caju, em Curitiba.