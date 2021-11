Mulheres denunciam famoso cabeleireiro Bruno Dantte por assédio

Um cabelereiro famoso foi acusado por clientes e funcionárias por assédio sexual. Agora, Bruno Dantte será alvo de investigação da polícia no Rio de Janeiro.

Dantte é considerado uma referência em cabelo natural cacheado. Ele atende no Rio e também em São Paulo e tem mais de 300 mil seguidores nas redes, onde dá dicas para tratamento e vende cursos.

Reportagem do Fantástico, da TV Globo, detalhou algumas das acusações. Alguns assédios teriam acontecido no próprio salão.

Uma das mulheres disse que estava no salão fazendo tratamento nos cabelos. Depois, Bruno a chamou para tirar uma foto do lado de fora para registrar o resultado. "Aí ele falou para eu pegar nas partes íntimas dele. Eu fiquei: ‘Que está acontecendo?’ Eu falei: ‘Não, falei: claro que não!’ Ele pegou minha mão e colocou nas partes íntimas dele", conta.

Outra cliente diz que ia saindo do local quando Bruno a impediu. O elevador não estava funcionando. "Falei: ‘Vou ter que ir de escada’. Ele se colocou na minha frente, impediu a passagem. E nesse momento ele disse que queria me agarrar, queria me dar um beijo, e eu falei que eu não queria. Ele me agarrou de qualquer jeito, ele segurou os meus braços à força, e chegou a machucar, assim, realmente segurou muita força e ele me deu um beijo à força”, relata.

Os casos começaram a vir a tona depois que uma ex-funcionária desabafou, em agosto, que pediu demissão porque ele a sabotava. Com a viralização do post, dezenas de denúncia também sobre assédio sexual surgiram.

Em nota, a defesa de Dantte nega as acusações e diz que ele desconhece qualquer crime e também assédio moral. Diz ainda que está à disposição das autoridades.

A queixa foi registrada na Delegacia de Atendimento à Mulher, no Rio, que diz que as investigações estão em andamento e que Bruno Dantte será intimado a prestar esclarecimentos.