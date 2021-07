Mulheres são presas em banco no Rio Vermelho após tentarem sacar R$ 29 mil

Duas mulheres foram presas em flagrante em uma agência bancária localizada no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. As duas usavam documentos falsos.

Segundo a polícia, a dupla usou a documentação falsa para contratar um empréstimo no nome de uma outra pessoa. Quando foram tentar sacar a quantia de R$ 29 mil, elas foram abordadas por policiais, que descobriram se tratar de estelionatárias.

Policiais da 7ª Delegacia (Rio Vermelho), que investigam o caso, disseram que as duas bandidas são suspeitas de participar de uma quadrilha de estelionatários, com atuação em diversos estados brasileiros. Elas foram presas e encaminhadas à audiência de custódia, no Núcleo de Prisão em Flagrante.

Além dos documentos falsos, foram apreendidos diversos cartões de crédito, três smartphones e uma máquina de cartão. Elas vão responder por estelionato.