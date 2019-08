Mulheres são presas por assalto a van em Arembepe

Duas mulheres foram presas nesta quarta-feira (7) suspeitas de participar de um assalto a uma van em Aremebe, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Vanessa da Silva Santana, 22 anos, e Jamile Ramos de Lima, 24, já tinham passagem por roubo na polícia, segundo informa a Secretaria da Segurança Pública (SSP/BA).

Passageiros da van chamaram o socorro e a 1ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) foi até o local. As vítimas mostraram por onde os criminosos fugiram. As equipes então fizeram buscas na região e encontraram Vanessa próximo ao KM 22 da BA-099 e Jamile tentando escapar por um matagal.

Um outro envolvido no assalto ficou ferido durante a perseguição e foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento de Arembepe. A polícia apreendeu com ele um simulacro de pistola. Já com as duas mulheres presas foram recuperados alguns dos perteces roubados. As buscas continuam por outros suspeitos - a polícia não informou quantas pessoas participaram do roubo, de acordo com as testemunhas.

As duas assaltantes foram autuadas por roubo na Delegacia de Vila de Abrantes. "Elas já vinham cometendo vários assaltos nos municípios da RMS e também em Salvador", diz a delegada Maria Danielle Sousa Monteiro, titular da unidade policial.