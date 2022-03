Multicentro Carlos Gomes passa a contar com serviço especializado em Saúde Mental

A Prefeitura de Salvador inaugura nesta quinta-feira (03) o serviço multiprofissional de atenção especializada em Saúde Mental no Multicentro Carlos Gomes. A implementação permitirá o acolhimento de pessoas de todas as faixas etárias com sofrimento ou transtorno mental moderado. A iniciativa faz parte dos investimentos da atual gestão no fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) para responder à crescente demanda de cuidado em saúde mental, agravada pelos impactos socioeconômicos e subjetivos da pandemia da covid-19.

A equipe multidisciplinar será composta por médicos psiquiatras, psicólogos e assistente social. O acesso ao serviço no local ocorrerá de forma regulada, ou seja, os pacientes serão encaminhados pelas unidades básicas de saúde ou dos CAPS - Centros de Atenção Psicossociais.

“Essa é uma inovação que estamos implementando na nossa rede com o intuito de ampliar os pontos de atenção especializados em saúde mental na nossa cidade. Essa equipe trabalhará de forma articulada com as unidades básicas e CAPS para diversificar as estratégias de cuidado, ampliar o acesso e qualificar as ações dos serviços ofertados. A ideia é assistir principalmente o público infanto-juvenil, que vem apresentando crescentes demandas de cuidado com situações de automutilação, sintomas depressivos e de ansiedade”, explicou Leo Prates, secretário municipal da Saúde.

Novos serviços

Além da implantação do atendimento em saúde mental, a Secretaria Municipal da Saúde implantará outros cinco serviços especializados. O Núcleo de Reabilitação ofertará atendimento em Fisioterapia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Psicologia e Psiquiatria (infantil), contando com diferentes recursos para ser referência no cuidado e recuperação para adultos e crianças nos processos de reabilitação.

Um Ambulatório Especializado em Saúde Sexual e Reprodutiva garantirá assistência no planejamento familiar, prevenção de gravidez indesejada, além do diagnóstico, tratamento e acompanhamento de infecções sexualmente transmissíveis. Também serão oferecidos planejamento reprodutivo com a colocação DIU e outros métodos contraceptivos, acompanhamento de disfunções sexuais e hormonais, bem como tratamento de doenças ligadas à região genital.

Para a população da terceira idade, será disponibilizado um serviço de Atenção Integral à Saúde do Idoso que funcionará atendimento multiprofissional e interdisciplinar com médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos e assistente sociais especializados no trato desse público. As pessoas com hanseníase também terão à disposição um ambulatório para atendimento integral especializado do tipo II da doença.

Será ofertado ainda um serviço de especialidades médicas voltados para o acolhimento infantil com Alergologia Clínica Endocrinologia Pediátrica, Gastroenterologia Pediátrica, Infectologia Pediátrica, Neurologia Pediátrica, Pneumologia Pediátrica, além de Psiquiatria Infantil em atendimento à reabilitação.

“É uma ampliação significativa da oferta de especialidades que iremos garantir em uma das unidades mais tradicionais da nossa cidade. Nosso intuito é garantir uma assistência integral e especializada para diagnóstico, tratamento e reabilitação. É um esforço da atual gestão para assegurar uma linha de cuidado de qualidade para os soteropolitanos”, destacou Leo Prates.