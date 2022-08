Multicentro da Liberdade passa a oferecer atendimento psicológico em Libras  

As pessoas surdas com suspeita ou diagnóstico de transtornos mentais leves já passam a contar com o Serviço de Psicoterapia Bilíngue, implantado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) no Multicentro de Saúde Liberdade. Com um psicólogo especialista na Linguagem Brasileira de Sinais (Libras), a iniciativa visa ampliar a acessibilidade nos serviços de saúde municipais, dentro da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência.

“O serviço chega como um avanço na inclusão da pessoa surda à rede de atenção à saúde, com a oferta de Psicoterapia com profissional bilíngue, melhorando assim a qualidade da assistência em saúde para esta população em Salvador”, declarou o gestor da SMS, Decio Martins.

Para ter acesso ao serviço, é necessário que o paciente surdo passe por triagem na Associação Educacional Sons no Silêncio (Aesos), na Rua Alberto Fiúsa, 502, Imbuí, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h; ou no Centro Docente Assistencial de Fonoaudiologia (Cedaf) da Ufba, na Avenida Reitor Miguel Calmon, s/n, Canela, às quartas-feiras pela manhã. Os documentos necessários são RG, CPF, Cartão SUS, comprovante de vacinação contra Covid-19 e audiometria, se houver.

Após o acolhimento e triagem em um desses serviços, ao ser identificado no perfil de atendimento do Serviço de Psicoterapia Bilíngue, o usuário será encaminhado com data e hora marcada para o Multicentro Liberdade, na Rua Lima e Silva, 240, Liberdade.